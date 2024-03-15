"جسور".. رحلة ملهمة تستعرض قصص نجاح شخصيات سعودية حول العالم

ويُقدم "جسور" هذا الموسم باقة متنوعة من قصص النجاح السعودية، بدءاً من خبراء وقادة في صناعة السيارات والطب والهندسة والتقنية، مروراً بمبدعين في مجال الفنون والثقافة، وصولاً إلى رواد أعمال حققوا إنجازات بارزة في مختلف أنحاء العالم.