هيئة السوق المالية تُوافق على طلب بداية للتمويل لطرح برنامج صكوك عامة بقيمة لا تتجاوز 1 مليار ريال
وافقت هيئة السوق المالية، يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025م، على طلب شركة بداية للتمويل لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًّا ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 1 مليار ريال.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للمُصدر ومعلومات وافية عن نشاطاته وإداراته، وتفاصيل برنامج الإصدار المشار إليه.
كان مجلس الادارة لشركة بداية للتمويل قد وافق في أبريل الماضي, على تفويض الشركة لإصدار وطرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ يصل الى مليار ريال ويعتبر هذا برنامج الصكوك الثالث.
حيث سبق لشركة بداية للتمويل إصدار برنامجين للصكوك بلغ إجمالي قيمتهما مليار وخمسمائة مليون ريال وتم طرح مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ريال وتم سدادهما بالكامل وكان اخر سداد في شهر أغسطس عام 2023م وعليه يكون إجمالي برامج الشركة المصدرة للصكوك مليارين وخمسمائة مليون ريال سعودي.