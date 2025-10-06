هيئة السوق المالية تُوافق على طلب بداية للتمويل لطرح برنامج صكوك عامة بقيمة لا تتجاوز 1 مليار ريال

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للمُصدر ومعلومات وافية عن نشاطاته وإداراته، وتفاصيل برنامج الإصدار المشار إليه.