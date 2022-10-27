محافظ ينبع يناقش وضع الآبار المهجورة وتفعيل دور مراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها

وترأس "السحيمي" ّالاجتماع بحضور وكيل محافظ ينبع فيصل بن حمد المطيري ورؤساء المراكز، مؤكدًا أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تصب في خدمة المحافظة ومراكزها، مشيداً بتوجيهات الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه لكل ما من شأنه العمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين عند مراجعتهم وتسهيل معاملاتهم والمتابعة لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات العامة، مشددًا على متابعة أعمال المراكز الأمنية والتنموية والإدارية وأداء العاملين فيها.