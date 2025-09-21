في اليوم الوطني.. "الشؤون الدينية" تطلق فعاليات تحت شعار "شرفُنا بحَرَمَينَا"

كثّفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة، عبر حزمة من البرامج والفعاليات الإثرائية التي تجسّد معاني الولاء والانتماء، وتستحضر نعمة الوحدة تحت راية التوحيد.
وأوضحت الرئاسة أن الفعاليات ستتضمن برامج دينية وتوعوية، وأنشطة نوعية تثري تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، إضافةً إلى مبادرات إعلامية وإثرائية تُبرز الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأكدت أن هذه المناسبة الغالية تمثل فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة – أيدها الله – والتعبير عن الاعتزاز بالمنجزات الوطنية، مشيرةً إلى أن برامجها ستكون تحت شعار «شرفُنا بحَرَمَينَا»، اعتزازًا بما فضّل الله به هذه البلاد من شرف خدمة ورعاية الحرمين الشريفين.