إنشاء جسور المشاة في مدينة الرياض.. مَطلب وطني يحدّ من حالات "دهس" المارة وفوضى عبور الشوارع

أصبحت حوادث المشاة ظاهرة سلبية يجب التوقف عندها كثيرًا؛ فإن قامت بعض الجهات المعنية بواجبها في هذا الشأن، ومنها الإدارة العامة للمرور بوضع فواصل حديدية، وتنظيم دوريات في العديد من المحاور المزدحمة لمنع الناس من العبور الخاطئ؛ لا نزال في انتظار الجهات المعنية الأخرى لتوفير البدائل المناسبة للمشاة؛ فلا يكفي أن يسير مرتادو المحال التجارية، والدوائر الحكومية، والمساجد، والمدارس، والمجمعات السكنية، والملاعب، والحدائق، والبنوك، مسافات قد تصل إلى عدة كيلومترات ليعبروا إلى الاتجاه المقابل من الطريق؛ فبدلًا من أن نحمي حياتهم من الموت تحت عجلات سيارة مسرعة نجعلهم عُرضة للإصابة بضربات الشمس أو لسعات البرد.