شبيه شخصية "عبسي" الكرتونية: فُصلت من المدرسة بسبب "التنمُّر".. لكن حياتي تغيَّرت لهذا السبب!

‏واجه فايز الشراري، شبيه شخصية عبسي الكرتونية، الكثير من التنمُّر حتى دفعه ذلك للتوقف عن الذهاب للمدرسة منذ أن كان في الصف الثالث الابتدائي، لكن حاله انقلبت بعد 10 سنوات إلى واقع مغاير تمامًا!