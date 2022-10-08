شبيه شخصية "عبسي" الكرتونية: فُصلت من المدرسة بسبب "التنمُّر".. لكن حياتي تغيَّرت لهذا السبب!

شبيه شخصية "عبسي" الكرتونية: فُصلت من المدرسة بسبب "التنمُّر".. لكن حياتي تغيَّرت لهذا السبب!
واجه فايز الشراري، شبيه شخصية عبسي الكرتونية، الكثير من التنمُّر حتى دفعه ذلك للتوقف عن الذهاب للمدرسة منذ أن كان في الصف الثالث الابتدائي، لكن حاله انقلبت بعد 10 سنوات إلى واقع مغاير تمامًا!
وفي التفاصيل، روى شبيه شخصية عبسي في تقرير "منصور المزهم" لبرنامج "mbc في أسبوع" قصته مع التنمُّر، وكيف انقلبت الحال، وقال: "عندما كنت طالبًا صغيرًا في المدرسة لم أكن أحتمل نظرات وعبارات السخرية، وأظل أبكى من تسمية عبسي".
وأضاف: "بعد أن أصبح الوضع لا يُحتمل بالنسبة لي توقفتُ عن الدراسة من الصف الثالث الابتدائي، وكان أبي يُدرِّسني، وبعدها عملت في تجارة الغنم، أبيع وأشتري".
واستدرك "الشراري": "لكن بعد فترة من دخولي مواقع التواصل الاجتماعي بشخصيتي البسيطة والعفوية جمعت في بثوث التيك توك مئات الآلاف من المتابعين؛ وتغيَّر مسار حياتي من المزرعة الريفية إلى تحديات التيك توك!".
وأشار إلى أنه لم يكن يعلم أي شيء عن مواقع التواصل، وإنما كانت حياته محصورة في رعاية الأغنام والإبل بعد أن انقطع عن دراسته منذ وقت مبكر بسبب التنمُّر عليه.
ولفت إلى أنه استطاع من دخله من خلال تطبيق تيك توك شراء سيارة لوالده، وبناء عمارة لوالدته، ومساعدة أخواته، وتحولت حياته من محطة التنمُّر والسخرية في طفولته إلى الشهرة والإعجاب بشخصيته العفوية والبسيطة.