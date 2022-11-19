أطباء: 70% من مرضى الصرع يستجيبون للعلاج

ولفت الدكتور بليغ إلى أن الوراثة قد تلعب دورًا بسيطًا في الإصابة بالمرض، مشددًا على أنه لا توجد فئة عمرية محصنة ضد الإصابة بالصرع، فالأطفال قد يصابون منذ الولادة أو في حالات نادرة قبل الولادة، والكبار أيضًا عرضة للإصابة حتى في فترة متأخرة من العمر.