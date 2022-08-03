جامعة حائل تعلن قبول 10325 طالبًا وطالبة من خريجي الثانوية للدراسة بها العام المقبل

وأشارت العمادة إلى أنه تم قبول 1700 طالب وطالبة في المسار الصحي بعد زيادة الطاقة الاستيعابية له 35 % وأن أدنى نسبة قبول فيه للطالبات 76 % وللطلاب 76 % أيضًا، وتم قبول 5000 طالب وطالبة في التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية بزيادة 50 % عن الطاقة الاستيعابية، فيما قبلت 2000 طالب في التخصصات الإنسانية والشريعة واللغة الإنجليزية بتقليص الطاقة الاستيعابية عن كل عام بمقدار 50 %، وذلك وفقًا لما أقره مجلس شؤون الجامعات.