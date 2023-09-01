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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلادها

تمنيا لها الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم والازدهار
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لزوزانا كابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
زوزانا كابوتوفا
الأمير محمد بن سلمان
جمهورية سلوفاكيا

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