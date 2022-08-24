الأراضي البيضاء: 63% من الأراضي المطورة تتركز في 20% من أحياء الرياض

وأوضح البرنامج أن الأحياء "النرجس، العارض، الياسمين، الملقا، طويق، القيروان، الصفا، قرطبة، المونسية، حطين، الدار البيضاء، النسيم الغربي، الربوة، الهدا، العريجاء، الندى، نمار، الحزم، السلمانية بالدرعية، النخيل، العزيزية"؛ كانت الأعلى من حيث المساحات المسجلة من الأراضي المطورة ضمن النطاق المُعلن للمرحلة الثانية من الرسوم؛ حيث تضمنت هذه الأحياء أراضي بيضاء مطوّرة بمساحات 200 ألف م2 فأكثر، تُطبَّق عليها المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء.