"ماونتن ڤيو" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي 2024" بإطلاق أول مشروع لها بالرياض ونجاح يُعزز حضورها الباهر

اختتمت شركة "ماونتن ڤيو" المصرية الرائدة في التطوير العقاري، مشاركتها النوعية كراعٍ ماسي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي انتهت فعالياته اليوم الخميس بملهم (شمال مدينة الرياض) تحت شعار "مُستقبل الحياة"، وحظي جناحها بزيارات رسمية رفيعة المستوى، من معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، اللذين اطلعا على التجربة الرائدة للشركة في التطوير العقاري التي تزيد خبرتها عن 20 عامًا، وهي أول مطور مصري يدخل للسوق السعودي بالشراكة "مايا للتطوير والاستثمار العقاري"، من خلال إطلاق شركة "ماونتن ڤيو السعودية".