"ماونتن ڤيو" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي 2024" بإطلاق أول مشروع لها بالرياض ونجاح يُعزز حضورها الباهر

اختتمت شركة "ماونتن ڤيو" المصرية الرائدة في التطوير العقاري، مشاركتها النوعية كراعٍ ماسي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي انتهت فعالياته اليوم الخميس بملهم (شمال مدينة الرياض) تحت شعار "مُستقبل الحياة"، وحظي جناحها بزيارات رسمية رفيعة المستوى، من معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، اللذين اطلعا على التجربة الرائدة للشركة في التطوير العقاري التي تزيد خبرتها عن 20 عامًا، وهي أول مطور مصري يدخل للسوق السعودي بالشراكة "مايا للتطوير والاستثمار العقاري"، من خلال إطلاق شركة "ماونتن ڤيو السعودية".
وثمن المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة م. عمرو سليمان، زيارة أصحاب المعالي للجناح، مؤكدًا على أهمية معرض سيتي سكيب العالمي 2024، ودوره في تبادل الخبرات في التطوير العقاري، وتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن "ماونتن ڤيو" نجحت في إبراز قدراتها العقارية المُستدامة على مختلف الجهات الدولية والإقليمية.
من جهته، علّق المهندس وائل عز، الشريك والرئيس التنفيذي بالمشاركة، شركة ماونتن ڤيو، قائلاً: “نحن فخورون بإطلاق أول مشاريعنا في المملكة العربية السعودية، وَن ماونتن ڤيو، الذي يمثل نقلة نوعية في استراتيجيتنا الإقليمية لتقديم حلول سكنية عالمية المستوى تتماشى مع تطلعات السوق السعودي، حيث تتمحور رؤيتنا حول خلق تجارب سكنية استثنائية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونؤمن بأننا قادرون على تقديم قيمة مضافة لسوق العقارات في المملكة من خلال الابتكار والسعادة".
وعلى هامش المعرض، أطلقت الشركة مشروعها العقاري الأول في شمال الرياض “وَن ماونتن ڤيو”، باستثمارات قدرها 1.2 مليار ريال (ما يعادل 320 مليون دولار)، من أجل تقديم مشاريع سكنية استثنائية بمعايير عالمية تُلبي احتياجات المجتمع السعودي ومُتطلباتهم السكنية المتنوعة، بما يتناسب مع مواصفات السوق المحلي، للمساهمة في تحقيق مُستهدفات وزارة البلديات والإسكان في المملكة لبناء 600 ألف وحدة سكنية بحلول 2030، بما يتوافق مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
والجدير بالذكر، تُعد "ماونتن ڤيو" من أبرز الشركات في قطاع التطوير العقاري، وتستند إلى رؤيتها “إعمار الأرض وإسعاد من حولنا”، كما تمتلك الشركة محفظة مشاريع عقارية متكاملة، وتميزت بمشاريعها المبتكرة في مصر، وحصلت على عدة جوائز عالمية عن تصاميمها التي تمزج بين الاستدامة والمعايير الدولية.