وافق على نظام المعاملات المدنية وتحويل هيئة الفضاء لوكالة.. مجلس الوزراء يُصدر 16 قرارًا جديدًا

واستعرض مجلس الوزراء في هذا السياق ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي عُقد في الرياض، من آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال. ومن ذلك انضمام السعودية لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي، والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان.