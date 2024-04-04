"زين السعودية" تفوز بجائزة غازي القصيبي لأفضل بيئة عمل للمرأة

فازت شركة "زين السعودية"، المزوّد الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، بجائزة غازي القصيبي لأفضل بيئة عمل للمرأة، بعد أن أعلن رئيس الهيئة الإشرافيّة لكرسي غازي القصيبي الدكتور عبدالواحد الحميد، اعتماد الهيئة الإشرافيّة أسماء الفائزين في جائزة غازي القصيبي في دورتها الثانية؛ حيث أعلنت هيئة الجائزة، فرع الإدارة والتنمية مسار "البيئة المثالية لعمل المرأة"، فوز شركة "زين السعودية" بالجائزة، نتيجة تطويرها لبيئة عمل تدعم المبادئ المتعلقة بالتوازن في إتاحة الفرص الوظيفيّة للجنسين، وتحقيق نسبة رضا وظيفي للمرأة، وتدريبها وتطويرها، والحرص على خلق بيئةٍ مناسبة للمرأة داخل الشركة، ودعمها وتمكينها. وقد نفذت الشركة منذ 2017 مبادرات رائدة لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في المناصب القيادية، وخلق بيئة مثاليّة لعمل المرأة. ولم تقتصر "زين السعودية" على تحقيق التوازن بين الجنسين فحسب، بل طورت برامج لتدريب وتطوير المواهب النسائية، مساهمة بذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.