"التحالف الإسلامي" يدشن خطة التحول الرقمي الآمن والمنصة الرقمية الموحدة

دشن أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم، في مقر التحالف بمدينة الرياض، خطة التحول الرقمي الآمن والمنصة الرقمية الموحدة، التي تُعنى بالأتمتة الرقمية الآمنة والمحمية في الفضاء السيبراني.
وأوضحت إدارة تقنية المعلومات بالتحالف الإسلامي، أن التحول الرقمي الآمن يتضمن تطبيق إجراءات وسياسات مبتكرة لحماية البيانات والمعلومات الحساسة من التهديدات السيبرانية، تشتمل على تطوير نظم حماية البيانات والتشفير وتدريب الموظفين على الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية.
وأفادت بأن المنصة الرقمية الموحدة تُعَد بنية تحتية تقنية؛ تهدف إلى توفير نظام موحد للخدمات الرقمية المختلفة، وتتيح تكامل البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة وتوفير واجهة موحدة للمستخدمين للوصول إلى الخدمات الرقمية المختلفة، مثل الحكومة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والفنية والإدارية وغيرها؛ لضمان تبسيط عمليات الوصول والتفاعل مع الخدمات الرقمية، وتحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف، وتعزيز التفاعل والتواصل بين المستخدمين ومقدمي الخدمات.
وأشار أمين عام التحالف اللواء المغيدي، في ختام حفل التدشين، إلى أن خطة التحول الرقمي الآمن والمنصة الرقمية الموحدة، هي مبادرة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في مقر التحالف الإسلامي؛ حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الاستخدام الآمن والفعال للتكنولوجيا الرقمية وتحسين التكامل بين الأنظمة والخدمات الرقمية المختلفة.