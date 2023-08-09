"التحالف الإسلامي" يدشن خطة التحول الرقمي الآمن والمنصة الرقمية الموحدة

وأشار أمين عام التحالف اللواء المغيدي، في ختام حفل التدشين، إلى أن خطة التحول الرقمي الآمن والمنصة الرقمية الموحدة، هي مبادرة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في مقر التحالف الإسلامي؛ حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الاستخدام الآمن والفعال للتكنولوجيا الرقمية وتحسين التكامل بين الأنظمة والخدمات الرقمية المختلفة.