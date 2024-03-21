"أبوالنور": شباب وفتيات مكة يسطرون أروع قصص العطاء في خدمة المعتمرين

وقال نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام "د. عبدالرحمن أبوالنور" في جولته الميدانية لمتابعة سير الأنشطة: إن الخدمات التي يقدّمها المتطوّعون والمتطوعات، تشمل: دفع العربات، وتطويف كبار السن والعجزة وذوي الإعاقة مجانًا، وعلى مدار 24 ساعة، ومجموعة أخرى ترشد التائهين، بالإضافة إلى خدمة المسنّات من ذوي الإعاقة، والتعاون في توزيع الوجبات.