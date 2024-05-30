حجاج عراقيون عبر منفذ جديدة عرعر: حفاوة استقبال السعوديين لنا ليست بغريبة على المملكة

وقالت حاجة عراقية: لا توجد كلمات في هذا الكون يمكن أن تصف طبيعة المشاعر التي أشعر بها وهذه أشياء سبحان الله لا يمكن التعبير عنها، وأنا منذ أن أدخل بلادكم أشعر بحالة لا توصف.