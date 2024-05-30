حجاج عراقيون عبر منفذ جديدة عرعر: حفاوة استقبال السعوديين لنا ليست بغريبة على المملكة

أعرب الحجاج العراقيون القادمون عبر منفذ جديدة عرعر عن سعادتهم بحفاوة استقبال الشعب السعودي لهم، مؤكدين أن هذه الحالة ليست بغريبة على المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا.
وقال أحد الحجاج العراقيين: هذه المرة رقم 12 لي وألمس حالة من التطور الكبير والتنظيم العالي غير المسبوق يبذلها المسؤولون عن هذا الموقع.
وقالت حاجة عراقية: لا توجد كلمات في هذا الكون يمكن أن تصف طبيعة المشاعر التي أشعر بها وهذه أشياء سبحان الله لا يمكن التعبير عنها، وأنا منذ أن أدخل بلادكم أشعر بحالة لا توصف.
وأكدوا الحجاج العراقيون القادمون عبر المنفذ أنهم يشعرون بأنهم وسط أهليهم وفي بلدهم في ظل حفوة الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة لهم.