السعوديون ينافسون ويكتسحون.. شاهد فرحة وزير الرياضة بتأهل دنيا أبو طالب

يشار إلى أن "دنيا" حققت انتصارًا في لقائها أمام الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، ضمن منافسات التايكوندو النسائي لوزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.