السعوديون ينافسون ويكتسحون.. شاهد فرحة وزير الرياضة بتأهل دنيا أبو طالب

رصدت صورٌ مدى فرحة وتأثر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي آل سعود، لحظة إعلان تأهل السعودية دنيا أبوطالب لربع نهائي مسابقة التايكوندو.
وتواجه لاعبة التايكوندو السعودية دنيا علي أبو طالب، حاملة ذهبية طوكيو التايلاندية بانيباك وونغباتاناكيت في ربع نهائي منافسات (وزن- 49 كجم) ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وأعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن من المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة في الساعة 3:53 اليوم.
يشار إلى أن "دنيا" حققت انتصارًا في لقائها أمام الإسرائيلية أبيشاغ سامبرغ، ضمن منافسات التايكوندو النسائي لوزن 49 كجم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.