الاقتصاد السعودي في 2025.. نمو متين يعيد تشكيل قواعد التحول

إنه نمو قائم على قاعدة إنتاجية واسعة، وسياسات مالية راسخة، وثقة متنامية في القطاع الخاص، ما يعكس قرب السعودية من دخول مرحلة ترسيخ النمو المستدام، الذي لا يعتمد على دورات نفطية، بل على اقتصاد مرن قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية.