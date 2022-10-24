«لوسِد» تعلن افتتاح أول استوديو لها في منطقة الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض

أعلنت مجموعة "لوسِد جروب" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: LCID)، التي أرست معايير جديدة بإطلاق المركبة الكهربائية الأسرع شحناً والتي تتميز بأطول مسافة قيادة في السوق، افتتاح أول استوديو لها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
سيُقدّم الاستوديو الفاخر للبيع بالتجزئة فرصةً استثنائيةً للعملاء للتعرُّف إلى العلامة التجارية وتجربة منتجاتها في قلب حي النخيل بالرياض، فمن خلال نموذج التعامل مباشرةً مع المستهلك، يُقدّم كل استوديو من استوديوهات "لوسِد" تجربة متميزة تركز على استخدام التقنيات الرقمية ومصممة خصيصاً لتلبية تفضيلات كل عميل على حدة، سواء قام بزيارة الاستوديو شخصياً أو قدّم استفساراته عبر الإنترنت فقط أو كلاهما.
وفي هذا الصدد، قال بيتر رولينسون؛ الرئيس التنفيذي ورئيس التقنيات التنفيذي في "لوسِد موتورز": "يُشكّل إطلاق أول استوديو لنا في منطقة الشرق الأوسط تتويجاً آخر لمسيرتنا في تحقيق رسالة "لوسِد" التي تركز على تحفيز استخدامات الطاقة المستدامة على النطاق العالمي، لذا يُسعدني أن أشهد افتتاح الاستوديو الجديد هنا في المملكة العربية السعودية، فالمملكة تدرك التحول القائم نحو اعتماد مصادر طاقة مستدامة في قطاع السيارات، حيث تستشرف المستقبل لتوفير عالم أفضل للأجيال القادمة بفضل رؤية 2030".
بدوره، سيُتيح استوديو "لوسِد" بالرياض للعملاء فرصة التعرُّف إلى العلامة التجارية بشكلٍ كامل، إلى جانب الحصول على معلومات حول منتجاتها وسط التصاميم الداخلية المميزة للموقع الذي تبرز فيه الجمالية التصميمية الفريدة للشركة.. وباستكشاف الاستوديو الجديد، سيكتسب الزوّار منظوراً جديداً للجمال والابتكار والتنوّع الذي استوحته الشركة من مقرها الأصلي في كاليفورنيا، وجسّدته في هذا الاستوديو المبتكر.
من جانبه، قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسِد في الشرق الأوسط: "يسعدنا الاحتفال بهذا الإنجاز المهم اليوم، الذي يعد خطوة إيجابية أخرى في رحلتنا في المملكة العربية السعودية، تتيح لنا معرفتنا العميقة بالمنطقة وشراكاتنا الإستراتيجية فرصة تقديم منتجات تلبي احتياجات قاعدة عملائنا في الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نكون قادرين على تلبية الطلب المتزايد للسيارات الكهربائية لتحقيق هدفنا المتمثل في مكافحة التغير المناخي".
يُذكر أن "لوسِد" كانت قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام خططاً لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة، حيث تعتزم بدء عملياتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر إعادة تجميع "نماذج" سيارة (Lucid Air) التي تم تصنيعها مسبقاً في منشأة التصنيع (AMP-1) التابعة للشركة في الولايات المتحدة في كازا غراندي بولاية أريزونا، ومن ثمّ الانتقال إلى مرحلة تصنيع المركبات الكاملة. وتتوقّع الشركة أن تصل القدرة الإنتاجية القصوى لمنشأتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى ما يصل إلى 155 ألف مركبة سنوياً.
كانت "لوسِد" قد أعلنت أيضاً في شهر أبريل 2022، توقيع اتفاقية مع الحكومة السعودية، تشتري بموجبها الحكومة ما يصل إلى 100 ألف مركبة كهربائية على مدى 10 سنوات، وذلك من خلال التزام مبدئي بشراء 50 ألف مركبة، وخيار لشراء ما يصل إلى 50 ألف مركبة إضافية خلال الفترة نفسها.