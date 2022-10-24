«لوسِد» تعلن افتتاح أول استوديو لها في منطقة الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض

يُذكر أن "لوسِد" كانت قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام خططاً لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة، حيث تعتزم بدء عملياتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر إعادة تجميع "نماذج" سيارة (Lucid Air) التي تم تصنيعها مسبقاً في منشأة التصنيع (AMP-1) التابعة للشركة في الولايات المتحدة في كازا غراندي بولاية أريزونا، ومن ثمّ الانتقال إلى مرحلة تصنيع المركبات الكاملة. وتتوقّع الشركة أن تصل القدرة الإنتاجية القصوى لمنشأتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى ما يصل إلى 155 ألف مركبة سنوياً.