ارتفاع قياسي لأرباح "أرامكو" الربعية.. و"الناصر": نيتنا اعتماد آلية لتوزيعات "أداء"

وأضاف الناصر: "إستراتيجيتنا للنمو تمضي على المسار الصحيح، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في التوسع الإستراتيجي لأعمالنا بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق خلال الربع الأول، حيث أعلنّا عن استحواذٍ رئيسٍ في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى استثمارات وشراكات مهمة في الصين وكوريا الجنوبية. وتكتسب إستراتيجيتنا العالمية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق زخمًا كبيرًا، حيث نستفيد فيه من التقنيات المتطورة لزيادة قدرتنا على تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتلبية الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية".