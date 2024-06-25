"أمير تبوك": المرأة السعودية مثال مشرف للتضحية والعمل الجاد في خدمة ضيوف الرحمن

وكان الحفل الذي أُعِد بهذه المناسبة، قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد القوة الأمنية للحج بمنفذ حالة عمار العقيد خالد بن أحمد الغبان، كلمة بالنيابة عن المشاركين بأعمال الحج، نوّه في مستهلها بما سخّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من إمكانيات آلية وبشرية ومشاريع لخدمة حجاج بيت الله الحرام، قائلًا: "لقد أكسبنا كل ما تم تقديمه لضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، مزيدًا من الفخر والعزة والثقة، واستشعارًا لعِظَم المسؤولية الملقاة على عاتق كل القطاعات المشاركة، والتي عملت كمنظومة واحدة يجمعها حب الوطن والتسابق على خدمة ضيوف الرحمن، وانعكاس هذا العمل على جودة الخدمة المقدمة وحسن الأداء والظهور بالمظهر المشرف الذي أشاد به كل حاج قدم عبر مدينة الحجاج.