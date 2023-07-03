مستشفى "صحة الافتراضي" ينقذ شابًا في رفحاء من سكتة دماغية حادة

وأوضح المستشفى الافتراضي أن الشاب توجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى رفحاء العام، وهو يُعاني من شلل في الجهة اليمنى، وميلان في ملامح الوجه، وصعوبة في الكلام، وجرى التواصل مع الطبيب الاستشاري في السكتات الدماغية في المستشفى الافتراضي،