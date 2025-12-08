البديوي يدين تصريحات إيرانية تمس سيادة دول الخليج ويؤكد موقف مجلس التعاون

وأضاف أن هذه التصريحات تتعارض مع جهود مجلس التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات مع إيران على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص دول المجلس الدائم على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها.