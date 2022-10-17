"سعود الطبية": نهم الطعام أكثر شيوعًا لدى الإناث.. وهذه تأثيراته

وأفادت "العيسى" بأن التاريخ العائلي قد يكون من أسباب الإصابة باضطراب نهم الطعام؛ لافتة إلى أن الأعراض تشتمل على تناول كميات كبيرة وغير طبيعية من الطعام في فترات زمنية قصيرة وغير معتادة، والشعور بفقدان السيطرة على الذات وعدم القدرة على التحكم في كمية الطعام التي يتم تناولها، والتخطيط لممارسة نهم الطعام بشراء كميات كبيرة من الأطعمة، وعدم التوقف عن تناول الطعام حتى عند الشبع والامتلاء، كذلك الشعور بالذنب والخجل من الذات بسبب كمية الطعام التي يتم تناولها، وضعف الثقة بالنفس، وصعوبة التركيز.