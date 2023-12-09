مطار الملك عبدالعزيز بجدة: جاهزون لاستقبال جمهور كأس العالم للأندية

وترتسم معالم الاستضافة في مخيلة الضيوف منذ الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، باللوحات الترحيبية، التي تحتفي بنجوم وجماهير كأس العالم بألوان وشعارات الأندية السبعة أبطال القارات المشاركين في الحدث الرياضي العالمي الأهم هذه الأيام، بالتزامن مع تسهيلات لإجراءات الدخول وتوفير للخدمات بكافة أنواعها.