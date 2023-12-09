مطار الملك عبدالعزيز بجدة: جاهزون لاستقبال جمهور كأس العالم للأندية

أعلن مطارُ الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أنه جاهز لاستقبال جمهور كأس العالم للأندية 2023.
وتعيش مدينةُ جدة هذه الأيام، أجواءَ بطولة "كأس العالم للأندية 2023" بكل تفاصيلها، مع بدء العدّ التنازلي لانطلاق النسخة العشرين بضيافة عروس البحر الأحمر.
وتنطلق البطولة يوم 12 ديسمبر الجاري بمواجهة الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.
وترتسم معالم الاستضافة في مخيلة الضيوف منذ الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، باللوحات الترحيبية، التي تحتفي بنجوم وجماهير كأس العالم بألوان وشعارات الأندية السبعة أبطال القارات المشاركين في الحدث الرياضي العالمي الأهم هذه الأيام، بالتزامن مع تسهيلات لإجراءات الدخول وتوفير للخدمات بكافة أنواعها.