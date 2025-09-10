طقس الأربعاء .. الأرصاد : هطول أمطار رعدية غزيرة تطال هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.