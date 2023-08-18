إصابة عدد من أفراد عائلة بعد اصطدام مركبتهم بسياج يفتقر لأدوات السلامة بحائل

وتفصيلاً، حضرت "سبق" فور وقوع الحادث، وذكر عددٌ من الموجودين أن السياج يفتقر لأدوات السلامة الواضحة، وأن السياج داخل للطريق بما لا يقل عن نصف متر من الرصيف، وأن لون حديد السياج أسود كلون الأسفلت؛ الأمر الذي يجعل الاصطدام به واردًا لعدم وضوحه للمارة.