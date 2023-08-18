إصابة عدد من أفراد عائلة بعد اصطدام مركبتهم بسياج يفتقر لأدوات السلامة بحائل

أُصيب أفراد عائلة بإصابات عدة؛ وذلك بعد اصطدام مركبتهم من نوع جيب تويوتا سيكويا بسياج تسوير أحد المشاريع التي تنفذها أمانة حائل على طريق الملك سلمان بحائل.
وتفصيلاً، حضرت "سبق" فور وقوع الحادث، وذكر عددٌ من الموجودين أن السياج يفتقر لأدوات السلامة الواضحة، وأن السياج داخل للطريق بما لا يقل عن نصف متر من الرصيف، وأن لون حديد السياج أسود كلون الأسفلت؛ الأمر الذي يجعل الاصطدام به واردًا لعدم وضوحه للمارة.
يُذكر أن سياجًا طويلاً من المشروع دخل في سيارة العائلة من الزجاج الخلفي، وحطمه، وخرج مع الزجاج الأمامي مارًّا من وسط السيارة. وللحفاظ على خصوصية العائلة وقت الحادث لم تتمكن "سبق" من تصوير كامل الأضرار.
وباشر الحادث الجهات الأمنية ممثلة بالمرور، وسيارات الدفاع المدني، والجهات الصحية ممثلة بالهلال الأحمر وإسعافات وزارة الصحة التي نقلت المصابين إلى المستشفى.
وعاود الدفاع المدني والمرور مباشرة الموقع مرة أخرى لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأكد شهود عيان أن السياج ليس الوحيد الذي يُشكّل خطرًا على سالكي الطرق، بل إن هناك بعض الأسيجة، خاصة التي تحيط بمشاريع "الدورات"، هي الأخرى تشكل خطرًا؛ وذلك لوقوعها خارج الدوار بمسافة كبيرة؛ وتحجب الرؤية عن الطريق المقابل.
ورأى شهود العيان خلال حديثهم أن استبدال الأسيجة بمواد مصنعة من مواد معدنية، أو بلاستيكية، وليس حديدًا، قد يساهم في تقليل الأضرار في حالة اصطدام المركبات بها.
وأكدوا أيضًا أهمية التزام المقاول بعمل الصيانة المستمرة للأسيجة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة سالكي الطرق والعاملين في المشروع.