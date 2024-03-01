تمهيدًا لشراكات استراتيجية.. وزارة السياحة توقّع مذكرة تعاون مع جامعة الفيصل

ويعد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المنصة العالمية الأولى من نوعها الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في رسم مستقبل القدرات البشرية وبناء اقتصاد عالمي مزدهر؛ حيث تم خلال أعماله مناقشة التحديات والفرص لتطوير القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، واستضاف عددًا من صناع السياسات وقادة الفكر والمستثمرين ورواد الأعمال؛ لمناقشة الحلول الفعالة لمواجهة التحديات العالمية، واستضاف أكثر من 150 متحدثًا من القادة والخبراء في تنمية القدرات البشرية عبر أكثر من 60 جلسة حوارية؛ لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار الطموحة التي تعزز من جاهزية القدرات البشرية لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم.