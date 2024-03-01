تمهيدًا لشراكات استراتيجية.. وزارة السياحة توقّع مذكرة تعاون مع جامعة الفيصل

شاركت وزارة السياحة في أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية "، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- وأقيم المؤتمر تحت شعار: "الاستعداد للمستقبل" خلال الفترة ما بين 28 و29 فبراير 2024م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وتمثلت مشاركة الوزارة في المؤتمر بالمشاركة في الجلسات الحوارية التي أقيمت ضمن أعمال المؤتمر، بالإضافة لتوقيع مذكرة تعاون مع جامعة الفيصل، كما رعت توقيع اتفاقيات شراكة خلال أعمال المؤتمر.
وشاركت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة في جلسة حوارية تناولت تطوير القدرات البشرية بالقطاع السياحي في المملكة.
وأوضحت نائب وزير السياحة أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تمكين رأس المال البشري، وذلك عبر تأهيل العاملين في القطاع السياحي لمواكبة التطورات في الحاضر والتطلع إلى المستقبل.
وأشارت إلى أن عدد العاملين في القطاع تجاوز 925 ألفًا وتبلغ نسبة النساء 45%، مؤكدةً انفتاح الوزارة للاستماع لكل الرؤى والأفكار والمقترحات التي تُقدم خلال أعمال المؤتمر؛ من أجل تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 الهادفة للتطوير في كل القطاعات.
ووقّعت وزارة السياحة ممثلةً في الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة على مذكرة تعاون مع جامعة الفيصل تهدف لتعزيز التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية السياحية، بالإضافة لتحديد آليات إقامة شراكات استراتيجية مستدامة في المجالات (الأكاديمية، العلمية، البحثية، التدريبية، الثقافية، التطويرية) في ضوء خطة عمل مشتركة يتم الاتفاق عليها، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.
ورعت الوزارة ضمن مبادرة التعليم السياحي مجموعة من الاتفاقيات شملت كلًا من شراكة بين جامعة الملك خالد ومدرسة لي روش السويسرية وشراكة بين جامعة أم القرى وجامعة سري البريطانية.
وتأتي هذه الجهود لدعم الطلب المتزايد للعاملين بقطاعي السياحة والضيافة، حيث تهدف وزارة السياحة بنهاية 2030 إلى إضافة مليون وظيفة في مختلف القطاعات الوظيفية السياحية، بما يُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشاركت مدير عام جودة وتقييم تطوير القدرات البشرية الدكتورة عبير العمري في جلسة حوارية بعنوان "استكشاف الإمكانيات والمسارات المهنية المتنوعة في مجال السياحة للشباب" الرؤى والاستراتيجيات الناجحة في تسيير برامج التدريب المهنية بالقطاع السياحي.
ويعد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المنصة العالمية الأولى من نوعها الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في رسم مستقبل القدرات البشرية وبناء اقتصاد عالمي مزدهر؛ حيث تم خلال أعماله مناقشة التحديات والفرص لتطوير القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، واستضاف عددًا من صناع السياسات وقادة الفكر والمستثمرين ورواد الأعمال؛ لمناقشة الحلول الفعالة لمواجهة التحديات العالمية، واستضاف أكثر من 150 متحدثًا من القادة والخبراء في تنمية القدرات البشرية عبر أكثر من 60 جلسة حوارية؛ لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار الطموحة التي تعزز من جاهزية القدرات البشرية لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم.