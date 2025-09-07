جامعة أم القرى تطلق برنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال

أطلقت جامعة أم القرى برنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال، بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
ويُعد البرنامج من المبادرات الأكاديمية البينية المميزة التي تجمع بين كلية إدارة الأعمال وكلية الدراسات القضائية والأنظمة، ويهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في مجالات الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال، مع التركيز على تطوير المهارات القيادية والإدارية وتأهيل المشاركين لشغل مناصب عليا واتخاذ قرارات استراتيجية مؤثرة.
ويشارك في تدريس البرنامج خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عبر ثلاثة مقررات متخصصة، مما يمنح الطلبة بُعدًا دوليًا وخبرة أكاديمية ومهنية بمعايير عالمية.
وأكد عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، الدكتور عبدالرحمن العمري، أن هذا التعاون مع "الملكية الفكرية" و"الويبو" يأتي انسجامًا مع توجهات الجامعة نحو إطلاق برامج تنفيذية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم الاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تمكين قادة المستقبل وصنّاع التغيير في مجالات الفكر والإبداع والابتكار.
كما يشارك في تقديم البرنامج معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، وعمادة الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى إدارة الملكية الفكرية، من خلال توفير خدمات متخصصة للطلبة أثناء مسيرتهم التعليمية، بما يهيئ بيئة أكاديمية متكاملة وجاذبة داخل جامعة أم القرى.