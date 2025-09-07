جامعة أم القرى تطلق برنامج الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال

وأكد عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، الدكتور عبدالرحمن العمري، أن هذا التعاون مع "الملكية الفكرية" و"الويبو" يأتي انسجامًا مع توجهات الجامعة نحو إطلاق برامج تنفيذية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم الاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تمكين قادة المستقبل وصنّاع التغيير في مجالات الفكر والإبداع والابتكار.