"شفيق الطرابلسي": "أريكسون" خفضت استهلاك الطاقة لـ36%.. وهناك ترابط بين الجيل الخامس والاستدامة

وحول الاستفادة الكاملة من تقنيات الجيل الخامس أكد "شفيق الطرابلسي" أن الجيل الخامس لم يستهلك بشكل كافٍ في قطاعات الاقتصاد المختلفة؛ لأن إمكانيات الجيل الخامس يمكن أن تقدم أكثر من الموجود حاليًا، فنحن حاليًا لا نستخدم الجيل الخامس إلا في الاتصالات فقط أو في الأجهزة الثابتة في المنازل وغيرها، ولا يزال الاستعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة قليلًا جدًّا، على الرغم من أن هناك فرصًا كبيرة جدًّا في استعمال تقنيات الجيل الخامس، فلا بد أن يعمل على تطور الشركة وجودتها وحل مشكلها، ولدينا أمثلة على الكثير لدى شركائنا هنا الذين نعمل معهم.