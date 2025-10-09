إثراء يطلق معرض "الباسقات" بمشاركة 25 فنانًا عالميًا يحتفون بالنخلة رمزًا للذاكرة والتراث

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن افتتاح معرض “الباسقات” مساء اليوم في القاعة الكبرى بالمركز، احتفاءً بالنخلة باعتبارها رمزًا ثقافيًا خالدًا وإرثًا متجذرًا في وجدان سكان الجزيرة العربية، وذلك تزامنًا مع إطلاق “مبادرة الخوص” ضمن فعاليات عام الحرف، التي تهدف إلى إحياء حرفة نسيج سعف النخيل برؤية معاصرة تجمع بين الإبداع والحرفة التقليدية.