الرياض القابضة وريمات الرياض للتنمية توّقعان اتفاقيتين إطاريتين لتفعيل الأصول البلدية

وتعكس هذه الاتفاقية الدور الريادي لشركة الرياض القابضة، الذراع الاستثماري لأمانة منطقة الرياض، والتي تتبنى نموذجاً تنموياً قائماً على تحقيق التوازن بين العوائد الاستثمارية والنفع العام، عبر تفعيل وتطوير الأصول البلدية غير المستغلة وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر مجتمعي واقتصادي ملموس. كما تعمل الشركة على تطوير منظومات اقتصادية نوعية في قطاعات متعددة تشمل الأسواق العامة، والمرافق الحضرية، والمراكز الخدمية، واللوجستية، بما يواكب مستهدفات الرؤية، كما تجسد هذه الخطوة التزام شركة ريمات الرياض للتنمية بدورها كذراع تنموي لأمانة منطقة الرياض، من خلال تمكين الدور الاستراتيجي للأمانة في مهامها الاستراتيجية، وتقديم حلول تُسهم في توفير تنمية حضرية متطورة ذات أثر مباشر على سكان وزوار الرياض، مع التركيز على المشاريع التي تحقق أقصى فائدة مجتمعية