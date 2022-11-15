6 معاصر لزيت الزيتون تشهد حصاد أكثر من مليون شجرة زيتون بتبوك

بدوره وصف المزارع الدكتور رفعت الشاذلي؛ شجرة الزيتون بأنها من الأشجار المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية الشريفة، وكونها من الأشجار المعمرة ومحدودة التكاليف، لقلة تسميدها وتقليمها ولتحملها الظروف المناخية، ونظراً لمردودها الاقتصادي المجدي، فقد حرص المزارعون بالمنطقة على التوجه نحو الاستثمار بزراعتها، لافتاً النظر إلى أن لزراعتها فوائد جمة أخرى غير الزيت والزيتون ومشتقاته، بدءاً من استخدامها كأحزمة خضراء حول المزارع، إلى الاستفادة من مخلفاتها في الحطب والفحم للتدفئة بالمواقد.