ضبط 403 كيلوغرامات من الأسماك الفاسدة بجازان

وجاءت هذه العملية ضمن حملة الامتثال في سلامة الأغذية التي تنفذها الوزارة، حيث نفّذت الفرق المختصة جولاتٍ تفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ في عددٍ من محافظات المنطقة، وأسفرت عن ضبط كميات من الأسماك التي ظهرت عليها علامات فسادٍ وعدم صلاحيةٍ للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرتها، مبينًا أن الكميات المصادرة جرى إتلافها وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.