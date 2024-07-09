للعام الجامعي 1446هـ.. جامعة بيشة تُتيح القبول في 10 تخصّصات بمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم

وأوضحت الجامعة أن البرامج المستحدثة تتضمن 10 تخصّصات نوعية في عددٍ من الكليات الجامعة، مبينةً أنه تمّ استحداث تخصُّص الإعلام في كلية الآداب والفنون، كما تمّ استحداث تخصُّصَيْن في كلية العلوم هما: الرياضيات المالية والعلوم الإكتوارية، والفيزياء الطبية، وفي كلية التربية والتنمية البشرية تم استحداث تخصُّصَي: الشريعة، وعلوم الرياضة والنشاط البدني، وذلك لدرجة البكالوريوس.