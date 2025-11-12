"مقصد جدة": إبداعات هندسية لرؤية تنموية ترسم ملامح العمل الاجتماعي التنموي

يأتي مشروع جمعية البر بجدة التجاري الاستثماري «مقصد جدة" .. Jeddah Destination الذي ينفذ على أرض المقر الرئيسي للجمعية بحي الزهراء بمساحة 12500م2، والذي شارف على الانتهاء، ليساهم في إعادة صياغة مفهوم الاستدامة في العمل الاجتماعي التنموي، حيث يعكس حرص مجلس إدارة الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية في مواردها بما يخدم برامج ومشاريع الجمعية المقدمة للأسر المحتاجة والأيتام ومرضى الفشل الكلوي وغيرهم، وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين العمل الاجتماعي التنموي واستدامته ورفع كفاءة الإنفاق لتيسير أداء الأعمال.
المشروع مركز تجاري يجمعُ بنسيجه العمرانيِّ المعاصر بين التسوُّق والترفيه، ويستقطب سكان جدة وزائريها.
وقد جاء بعد دراسة الجمعية حزمة من الفرص الاستثمارية في ظل حرصها على تحقيق الاستدامة والتمكين للعمل الاجتماعي للخروج به من دائرة الرعوية والاعتماد على التبرعات غير الثابتة، إلى التحليق في آفاق التنمية المستدامة من خلال دعم البرامج التي تحقق التأهيل والتدريب والتمكين للمستفيدين من خدمات الجمعية، بما يرسم ملامح المستقبل أمامهم ويجعل منهم لَبَنات قوية في مشروع البناء التنموي الذي يحقق طموحات رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها التنموية لمستقبل القطاع غير الربحي.
حرصت الجمعية على العمل بدأب على تنفيذ هذا المشروعِ ليخرج بصورة ذات قيمة حضارية وليكون أحد المعالم المعمارية البارزة التي تشكِّلُ إضافة جمالية لمدينة جدة، وصولاً الى تحقيق الهدف الأساسيّ المنشود منه في دعم موارد الجمعية وتحقيق الاستدامة لمشاريعها وبرامجها وأنشطتها المختلفة.
المحفظة العقارية
وكانت جمعية البر قد أسندت مسؤولية إدارة محفظة أصولها العقارية الى إحدى الشركات المتخصصة بهدف تعزيز قيمتها الاقتصادية، وقد استهلت الشركة أعمالها التطويرية بإدارة وتطوير موقع مقر الجمعية الكائن بحي الزهراء عند تقاطع شارعي العطاس والبترجي، مستعينةً بأفضل بيوت التصاميم العمرانية ومكاتب الاستشارات المحلية خلال مرحلة دراسة المشروع.
تكامل ومرونة
يتسم المشروع بالتكامل والمرونة بين خدماته ومساحاته التأجيرية التي تعود بالمنفعة على الفئات المستهدفة، من خلال توفير الخدمات المتكاملة واحتوائه على ساحات ومناطق مفتوحة وممرات رئيسية تطل عليها الوحدات التجارية. وتسمح المساحات المتوفرة بإقامة فعاليات مستدامة بالساحات الخارجية.
يتكون المشروع من 48 معرضاً تجارياً و4 مكاتب إدارية ويخدم زائريه بـ265 موقفاً للسيارات، ويضم منطقتي نزول وساحة خارجية وقبو مواقف وجهاز صرف آلي و3 مصاعد و3 سلالم كهربائية ومصلى ودورات مياه و3 مخارج طوارئ.
وسيشكل المشروع نسيجاً عمرانياً متكاملاً سيكون وجهة تجمع بين التسوق والترفيه.. في منظومة من التصميم العمراني الفريد المواكب لأحدث الإبداعات الهندسية المعاصرة.