"عباس" يشكر القيادة السعودية على دعمها القضية الفلسطينية خلال قمة جدة للأمن والتنمية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، خلال قمة جدة للأمن والتنمية.