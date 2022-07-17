"عباس" يشكر القيادة السعودية على دعمها القضية الفلسطينية خلال قمة جدة للأمن والتنمية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، خلال قمة جدة للأمن والتنمية.
وعبَّر "عباس" في برقيتَي تهنئة منفصلتَين لخادم الحرمين ولولي عهده عن امتنانه وشكره على التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، والتشديد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وثمَّن الرئيس الفلسطيني ما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف مهمة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميًّا ودوليًّا، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".