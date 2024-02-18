وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 18 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مكتب التأهيل الشامل بمحافظة البكيرية لمدة يومين؛ فيما تُقَدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مقر النيابة العامة بمحافظة البدائع، وللنساء في كلية العلوم والآداب بمحافظة البدائع لمدة يوم لكل منهما، وفي مستشفى بريدة المركزي لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مكتب إدارة التعليم بمحافظة المذنب لمدة يوم واحد.