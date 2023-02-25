"الهمامي": تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحدٍ حتمي.. والحلّ توظيفها الفاعل

وأردف: اليوم نرى ذلك في خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي التي تختار لكل مستخدم ما يناسب اهتماماته من محتوى. فهذه التقنية ستقدم تحسينات في وظائف العلاقات العامة وممارستها، فهي تساعد ممارسي العلاقات العامة على إدارة المهام بشكل متقن وفعال، ومن التطبيقات الحالية كتابة التقارير والبيانات الصحفية وتوزيعها، وجمع البيانات وتقديم التوصيات بشأنها، وتقييم العائد على حملات العلاقات العامة، وروبوتات إدارة منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل المنافسين، والرصد الإعلامي، كما يمكن لهذه التقنية التنبؤ باهتمامات الجماهير وقياس اتجاهاتهم والتعرف على أنماط حياتهم والرد على الاستفسارات.