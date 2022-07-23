غداً.. بدء القبول بالكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة

وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ودعت المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد، وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.