"العجمي": المملكة تعيش نقطة تحول وحصاد لجهود مضنية وفق رؤية 2030

وأضاف "هذه القفزات مع اختصار الوقت والمسافات، وهذه النجاحات المتتالية والمتكررة تؤكد لنا النظرة المستشرفة المعمول بها، وكذلك التخطيط والرسومات البيانية أمور غير عادية ومن الصعب تحقيقها إلا بوجود قيادة لها بصيرة وتتعامل مع الأمور بحكمة وعقلانية، انطلاقًا من إيمانها الكامل بقدراتها وقدرات أبناء وطنها على تذليل كل الصعاب حتى يكون الوطن قادرًا على تحقيق المعجزات".