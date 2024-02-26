أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا جديدًا للسودان لإنهاء الصراع بعد فشل المحادثات

وتفصيلاً، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الدبلوماسي السابق وعضو الكونغرس توم بيرييلو سيتولى دور المبعوث الخاص بينما تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة التركيز على إنهاء الصراع بعد فشل المحادثات في حله حتى الآن.