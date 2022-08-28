"السديس": جائزة باسم "الحرمين" لأفضل مشروع إنساني.. ومجلس شبابي ونسائي لرواد الأعمال

أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن جائزة باسم رئاسة الحرمين لأفضل مشروع إنساني للشباب والشابات لريادة الأعمال، وتشكيل مجلس شبابي ونسائي لرواد الأعمال، إلى جانب إطلاق مبادرة العناية برواد الأعمال في الحرمين.
وقال الرئيس العام في جلسة النقاش الذي عُقِدت في الرئاسة بعنوان (رواد أعمال الحرم ريادة وإثراء) بالتزامن مع اليوم العالمي لرواد الأعمال: إن الرئاسة حرصت على تعزيز الأفكار الابتكارية، والتي يتميز بها منسوبوها من تميز وإبداع، وإن الدعم والاستثمار في المال البشري إنما هو للوصول للعالمية بأقصى أبعادها والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة.
وتابع: ريادة الأعمال حظيت باهتمام كبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ لدعم شباب الأعمال وتحفيزهم، مؤكداً أن الرؤية المباركة 2030 هي الرافعة المحورية لريادة الأعمال وتحفيز الشباب للتميز والإبداع.
وأضاف: إن رئاسة الحرمين تبنّت مشروع ريادة الأعمال، وأطلقت مجموعة من المبادرات المحفزة والداعمة لرواد الأعمال في الحرمين؛ دعمًا للابتكار والإبداع والتميز في منظومة الحرمين، مشيراً إلى أن إطلاق جائزة باسم رئاسة الحرمين لأفضل مشروع إنساني للشباب والشابات لريادة الأعمال، وتشكيل مجلس شبابي ونسائي لرواد الأعمال سيكون محفزًا لمنسوبي الرئاسة لتعظيم ريادة الأعمال.
وبيّن الرئيس العام أن الرئاسة طرحت العديد من حزم البرامج التطويرية والمبادرات التحولية لعوامل النمو والنجاح، وتعظيم ريادة الأعمال ومخرجاته، مواكبةً مع رؤية المملكة 2030.
وناقشت الحلقة 6 محاور رئيسية وهي: التحول الرقمي في المنظومة التشغيلية، والتحول الرقمي في المنظومة الدينية والتوجيهية والإرشادية، والتحول الرقمي في المنظومة التعليمية، والتحول الرقمي في منظومة الحشود، والأمن والسلامة، والتحول الرقمي في المنظومة الإثرائية.