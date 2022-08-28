"السديس": جائزة باسم "الحرمين" لأفضل مشروع إنساني.. ومجلس شبابي ونسائي لرواد الأعمال

وقال الرئيس العام في جلسة النقاش الذي عُقِدت في الرئاسة بعنوان (رواد أعمال الحرم ريادة وإثراء) بالتزامن مع اليوم العالمي لرواد الأعمال: إن الرئاسة حرصت على تعزيز الأفكار الابتكارية، والتي يتميز بها منسوبوها من تميز وإبداع، وإن الدعم والاستثمار في المال البشري إنما هو للوصول للعالمية بأقصى أبعادها والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة.