طقس اليوم … الأرصاد : هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة, وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض, حائل, كذلك على أجزاء من منطقة القصيم, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة المدينة المنورة إلى منطقة جازان.