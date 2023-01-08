بطول 650 كم.. "النقل" تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق الرياض - الرين - بيشة

وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 115 كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 85 % البالغ طولها 28 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 69% البالغ طولهما 85 كم، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 63% البالغ طولهما 72 كم، وسجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 67% البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 36% البالغ طولها 30 كم، وسجلت نسبة 39% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 38 كم، في حين سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 54% البالغ طولها 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 30 % البالغ طولها إلى 45 كم.