"الجدعان": الصينُ أكبرُ شريك تجاري للمملكة ونرحّب باستثماراتها في القطاعات غير النفطية

وأضاف الجدعان خلال المقابلة: "أن الصين هي أكبر شريك تجاري للسعودية، وقد زار أربعةٌ من وزرائنا على الأقلّ الصينَ هذا العام؛ من أجل التواصل مع الشركات الصينية في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبتروكيماويات"، مؤكدًا أن السعودية تسعى أيضًا إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في الصين.