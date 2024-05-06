محليات
"الزعاق": الثريا أشهر نجوم السماء عند العرب.. واختفاؤه دليلٌ على بداية التقلبات الجويّة الحادّة
قال: يختفي في السماء 40 يوماً وبعدها تدخل علينا مربعانية القيظ
قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن هناك مثلاً عند العرب يُقال للمقارنة بين شيئَيْن نقيضَيْن، وهو "شتان بين الثرى والثريا".
وأضاف الزعاق؛ أن الثريا من أشهر نجوم السماء عند العرب وعليه أساس حسابهم، فشروقه قُبيل شروق الشمس شرقاً دليلٌ على بداية الصيف، وشروقه بُعيد الغروب دليلٌ على بداية الشتاء، واختفاؤه دليلٌ على بداية التقلبات الجوية الحادّة؛ كحال أيامنا هذه.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن الاختفاء يُسمى عند العرب بـ"الكنه"، وهي مأخوذة من لفظة الكنز، فكأن السماء أخذت عقد الثريا الثمين وأخفته عن الأنظار.
وقال، الثريا يختفي 40 يوماً وبعدها تدخل علينا مربعانية القيظ.
وأكمل، أن الأولين عاشوا على التمر واللبن؛ فالتمر المخبَّأ يُسمى "الكنيز"؛ لأهميته غذائياً.