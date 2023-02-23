"الزعوري" يثمّن دعم المملكة والإمارات لتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستقرار باليمن

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنمويًا واقتصاديًا، كما يأتي هذا الدعم تشديدًا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعبًا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.