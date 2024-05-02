"اليوسف" يستمع للمستفيدين خلال زيارة تفقدية لمحاكم ديوان المظالم في المدينة المنورة

كما زار "اليوسف" -ضمن زيارته التي امتدت ليومين- المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، والتقى رؤساء المحاكم وطواقمها القضائية؛ بهدف متابعة سير أعمال القضاء الإداري، والاستماع إلى متطلبات أعمال الدوائر القضائية ومؤشرات أدائها.