"اليوسف" يستمع للمستفيدين خلال زيارة تفقدية لمحاكم ديوان المظالم في المدينة المنورة

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة أمس، المستفيدين الذين تقدموا بطلب لقائه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية.
واستمع إلى مطالبهم خلال زيارته للمحكمة، ووجّه بسرعة العمل بما يلزم حسب الأنظمة ووفق الاختصاص.
كما زار "اليوسف" -ضمن زيارته التي امتدت ليومين- المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، والتقى رؤساء المحاكم وطواقمها القضائية؛ بهدف متابعة سير أعمال القضاء الإداري، والاستماع إلى متطلبات أعمال الدوائر القضائية ومؤشرات أدائها.
ويتيح ديوان المظالم من خلال بوابته الرقمية خدمة طلب لقاء الرئيس للمستفيدين كافة، ومن جميع مناطق المملكة؛ للإسهام في تطوير أداء وأدوات العمل بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة.