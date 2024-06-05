إنهاء معاناة حاجة جزائرية من تسمم بالدم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

أنهت الفرق الطبية بقسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، معاناة حاجة من الجنسية الجزائرية في العقد الثامن من العمر من تسمم في الدم نتيجة انسداد في القنوات المرارية.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة وصلت إلى الطوارئ وهي تعاني آلامًا حادة في البطن واصفرارًا وارتفاعًا في درجة الحرارة، حيث تم عمل الفحوص السريرية لها والأشعة والتحاليل اللازمة التي أظهرت وجود انسداد في القنوات المرارية نتيجة وجود حصيات.
وبيّن التجمع الصحي أنه على الفور تدخل الفريق الطبي بإجراء منظار علاجي للقنوات المرارية وإزالة الانسداد ونقلها للعناية المركزة لإكمال الخطة العلاجية حتى تحسنت حالتها الصحية وغادرت المستشفى بصحة جيدة لإكمال مناسك الحج ولله الحمد.