إنهاء معاناة حاجة جزائرية من تسمم بالدم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة وصلت إلى الطوارئ وهي تعاني آلامًا حادة في البطن واصفرارًا وارتفاعًا في درجة الحرارة، حيث تم عمل الفحوص السريرية لها والأشعة والتحاليل اللازمة التي أظهرت وجود انسداد في القنوات المرارية نتيجة وجود حصيات.